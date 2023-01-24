السعودية: تمزيق نسخة من المصحف في هولندا خطوة استفزازية

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، إقدام أحد المتطرفين في هولندا بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية، في خطوة استفزازية لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الثلاثاء، أكدت وزارة الخارجية موقف المملكة الداعي إلى نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ دواعي الكراهية والتطرف.



وفي وقت سابق، أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ٢٤ يناير الجاري، عن بالغ إدانتها لتمزيق زعيم أحد الحركات المتطرفة المصحف الشريف أمام مبنى البرلمان الهولندي في لاهاي، في فعل سافر يتجاوز حدود حرية التعبير، وينتهك مقدسات المسلمين، ويؤجج خطاب الكراهية بين الأديان والشعوب بما يهدد أمن واستقرار المجتمعات.



هذا، وأعربت مصر عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث ازدراء الأديان وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا في عدد من الدول الأوروبية مؤخراً، مشددةً على مسئولية تلك الدول عن منع تكرار مثل تلك الممارسات التي تتنافى مع منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية.