 العاهل الأردني يلتقي نتنياهو.. ويؤكد ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العاهل الأردني يلتقي نتنياهو.. ويؤكد ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى

المسجد الأقصى المبارك
المسجد الأقصى المبارك
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 24 يناير 2023 - 4:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 يناير 2023 - 4:22 م

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في عمان، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم، شدد الملك عبد الله الثاني على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وعدم المساس به.

وأكد ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام، لافتا إلى ضرورة وقف أية إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام.

وأعاد العاهل الأردني التأكيد على موقف الأردن الثابت "الداعي إلى الالتزام بحل الدولتين، والذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

وطبقا للوكالة، تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وضرورة استفادة الجانب الفلسطيني من المشاريع الاقتصادية والإقليمية.


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