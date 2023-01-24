سفير مصر بجيبوتي يبحث مع وزير التجارة ورئيس الغرف التجارية الجيبوتي تعزيز الصادرات

أكد السفير المصري لدى جيبوتي حسام الدين رضا التزام مصر بتقديم كافة التسهيلات أمام المستوردين الجيبوتيين، وإزالة كل العقبات التي تقف حائلاً أمام تصدير البضائع من مصر إلى جيبوتي.

جاء ذلك خلال لقاء السفير حسام الدين رضا مع كل من محمد وارسامة، وزير التجارة الجيبوتي المكلف بالسياحة، ويوسف دوالة، رئيس الغرف التجارية الجيبوتي، لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، في إطار العلاقات المتميزة بين كل من مصر وجيبوتي.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم أن السفير رضا أكد خلال اللقاء على أهمية قيام رجال الأعمال الجيبوتيين بتذليل كافة العوائق الإدارية أمام نفاذ المنتجات المصرية بمختلف أنواعها لجيبوتي، مشددًا على أن البلدين يتمتعان بعضوية كيانات وتجمعات إقليمية وقارية تؤمن النفاذ للمنتجات دون جمارك أو عوائق غير جمركية.

من جانبه، أشار وزير التجارة الجيبوتي إلى الإرادة السياسية لبلاده لرفع قيمة الميزان التجاري بين البلدين، وتنويع مصادر الاستيراد لتحقيق عدد من الأهداف على رأسها معادلة الأمن الغذائي لجيبوتي.

فيما، أعرب رئيس الغرف التجارية عن تقديره لتقديم مصر تسهيلات لرجال الأعمال الجيبوتيين، مشيداً بجودة المنتجات الغذائية المصرية.

وثمن وزير تجارة جيبوتى دور مصر في تأمين الاحتياجات الجيبوتية من السلع الأساسية، كما أكد على اعتزامه العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والتدخل لتذليل أية عقبات أمام الصادرات المصرية للسوق الجيبوتية.