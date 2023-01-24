ارتفعت أسعار دواجن التسمين (الدواجن البيضا) جنيها واحدا عند باب المزرعة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، ليصل سعر الكيلو إلى 60 جنيها، مقابل 59 جنيها خلال تعاملات أمس، وفقا لعبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب السيد، فإن أسعار الدواجن البيضاء تصل إلى المستهلك النهائي بسعر يتراوح بين 65 و67 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الأوراك بين 66 و68 جنيها، وارتفع سعر كيلو البانيه ليتراوح بين 155 و160 جنيها.

وذكر السيد، أن الوضع سيأخذ بعض الوقت حتى تتراجع الأسعار مرة أخرى، قائلا إن السوق يعاني حاليا من نقص في المعروض بنسبة أكثر من 50% نتيجة تخارج المنتجين من القطاع خلال الأشهر الماضية.

واستقرت أسعار البيض الأبيض عند باب المزرعة خلال تعاملات اليوم، مسجلة 87 جنيها للكرتونة، كما ثبتت أسعار البيض الأحمر لتسجل 89 جنيها.

وذكر السيد، أن أسعار البيض تصل إلى المستهلك النهائي بسعر يتراوح 97 و103 جنيهات للكرتونة.

وأوضح السيد، أن أسعار الدواجن والبيض الخاصة بالمستهلك النهائي قد تتراوح من مكان إلى آخر، وفقا لآليات العرض والطلب وتكاليف الشحن والنقل.