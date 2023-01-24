سفير الصومال يهنئ مصر رئيسا وحكومة وشعبا بمناسبة عيد الشرطة

هنأ السفير الياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، و الشعب ‏المصري، بمناسبة الذكرى الـ 71 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام، وكذلك ذكرى ثورة 25 يناير.



وقال السفير الصومالي، في بيان له اليوم، إن هذه المناسبة يعتز بها كل عربي لمًا تمثله من صفحة جديدة من صفحات الفخر والعزة في التاريخ المصري، معربا عن اعتزازه وتقديره لما قدَّمه رجال الشرطة المصرية البواسل من تضحياتٍ كبيرة وبذلوا أرواحَهم في سبيل حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن مصر، التي تمثل قلب العروبة النابض ورمانة ميزان الاستقرار والأمان في المنطقة.



وأعرب السفير الصومالي عن تمنياته الصادقة لمصر لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مشيدا بالنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر حاليا والتي تمثل فخرا لجميع العرب.