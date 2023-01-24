تقرير: أمريكا تستعد لمقاضاة جوجل بسبب ممارساتها الاحتكارية في سوق الإعلانات الرقمية

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قالت مصادر مطلعة إن وزارة العدل الأمريكية تستعد لمقاضاة شركة جوجل لخدمات التكنولوجيا والإنترنت، المملوكة لمجموعة ألفابيت، اليوم الثلاثاء، بسبب سيطرة جوجل على سوق الإعلانات الرقمية في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن من المتوقع إقامة الدعوى أمام إحدى المحاكم الاتحادية الأمريكية مطلع الأسبوع المقبل.

وستكون هذه الدعوى هي ثاني قضية احتكار تقيمها وزارة العدل الأمريكية ضد ألفابيت، ففي تشرين الأول/أكتوبر 2020 اتهمت الوزارة شركة جوجل باحتكار خدمة البحث العام على الإنترنت وإعلانات البحث وأسواق الإعلانات النصية على مواقع البحث العامة. ومن المنتظر بدء نظر القضية في الخريف المقبل.

يذكر أن جوجل تدير خدمة شراء الإعلانات للمعلنين وخدمة بيع الإعلانات لصالح الناشرين، بالإضافة إلى خدمة تبادل تجاري تتيح للجانبين اتمام تعاملاتهم عبر مزايدات سريعة.

من ناحيتها تقول جوجل إن سوق الإعلانات على الإنترنت مزدحمة بالشركات العاملة وتشهد منافسة قوية.