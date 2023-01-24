في أول رد رسمي على الصور المنتشرة من قصر البارون والتي تظهر نشع المياه والرطوبة في أسوار القصر، وتداول شائعات عن تهديد سلامته، قال العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف والمشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية، إن حوائط قصر البارون سليمة وآمنة تماما والزيارة مستمرة به دون توقف، وأن ما يظهر أسفل الأسوار عبارة عن بعض الرطوبة والأملاح نتيجة قرب هذه الأسوار من الحديقة التي كانت تروى بالغمر في فترات سابقة.

وفيما يلي أهم تصريحات العميد مهندس هشام سمير عن الواقعة:

- ما يظهر أسفل الأسوار عبارة عن بعض الرطوبة والأملاح نتيجة قرب هذه الأسوار من الحديقة التي كانت تروى بالغمر في فترات سابقة

- نعالج الأمر أول بأول تباعا حتى انقطاع ظهور المياه بالطرق الفنية الملائمة

- يظهر أثر المياه على الحوائط لفترة.. والأمطار تبطئ جفافها النهائي

- تم تغيير نظام الري المستخدم بالحديقة واستبداله بنظام الري بالتنقيط

- القصر آمن تماما والأسوار آمنة والزيارات مستمرة

- الزيارة مستمرة بشكل طبيعي وهناك لجنة من الوزارة تتابع بشكل دوري الأعمال الجارية بالقصر ولا يوجد أي خطورة إنشائية أو هندسية على القصر من هذه الرطوبة.