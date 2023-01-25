العثور على جثة طفل مخنوق داخل جوال في أوسيم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف ملابسات مقتل طفل والعثور على جثته داخل جوال بجوار شريط السكة الحديد بمنطقة أوسيم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفل داخل جوال ملقاة بجوار شريط السكة الحديد بقرية برطس بمركز أوسيم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة طفل به آثار خنق حول رقبته، وأشارت التحريات الأولية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أفراد أسرة المجني عليه؛ بسبب خلاف عائلية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.