أمير قطر يتسلم رسالة خطية من الرئيس الجزائري

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تسلم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ، تتصل بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها.

وقام بتسليم الرسالة بوجمعة دلمي مبعوث الرئيس الجزائري لمنطقة الساحل و أفريقيا، خلال استقبال أمير قطر له والوفد المرافق، بمجلس الشيخ عبدالله بن جاسم بالديوان الأميري اليوم الاثنين،بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وفي بداية المقابلة، نقل مبعوث الرئيس الجزائري، تحيات الرئيس الجزائري إلى أمير قطر ، وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والرخاء.

ومن جانبه، حمل أمير قطر المبعوث دلمي، تحياته لأخيه الرئيس الجزائري، وتمنياته له بدوام التوفيق والنجاح وللشعب الجزائري الشقيق موصول التقدم والازدهار.

كما جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وأوجه تنميتها، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.