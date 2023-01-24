أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 122 ألفا و170 جنديا منذ بدء العمليات العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع قتلى الجنود الروس إلى 122 ألفا و170 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير الماضي، من بينهم 690 جنديا قتلوا أمس فقط.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم)، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3152 دبابة و6284 من المركبات المدرعة و2148 من النظم المدفعية و448 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و220 من أنظمة الدفاع الجوي و289 طائرة و281 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 1897 طائرة بدون طيار و4 آلاف و944 من المركبات وخزانات وقود.

وأعلنت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، أن وحدات الصواريخ المضادة للطائرات دمرت الليلة الماضية ثلاث مروحيات روسية من طراز Ka-52 في الاتجاه الشرقي.

وذكرت القوات المسلحة -في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية- أنه لمدة نصف ساعة من المهمة القتالية المضادة للطائرات خلال الليلة الماضية، تمكنت وحدات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية الأوكرانية من تدمير ثلاث مروحيات روسية من طراز Ka-52 في الشرق.

وأوضح البيان أن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت يوم أمس ستة أهداف جوية تابعة للقوات الروسية في الاتجاه الشرقي، بما في ذلك طائرتان من طراز سوخوي-25 أو Su-25 وطائرة هليكوبتر من طراز Ka-52.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.