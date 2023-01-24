حذر الكرملين، اليوم الثلاثاء، ألمانيا من تسليم دبابات للجيش الأوكراني، قائلا: "إذا سلمت ألمانيا دبابات ليوبارد لأوكرانيا العلاقات بيننا ستتأثر".

بالمقابل، صرح إيبرهاردة تسورن المفتش العام لوزارة الدفاع الألمانية، اليوم الثلاثاء، بأن قرار إرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا سيُتخذ على المستوى السياسي فحسب.

وأضاف في مؤتمر للدفاع من تنظيم صحيفة "هاندلسبلات" في برلين: "هذا قرار سياسي بحت".

وتزامنا، قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشاك إن بلاده أرسلت لألمانيا رسالة رسمية لإعادة تصدير دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا.

وغرد بلاشاك عبر "تويتر": "تلقت ألمانيا بالفعل طلبنا للموافقة على نقل دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا".

وأضاف: "أدعو أيضاً الجانب الألماني إلى الانضمام إلى تحالف الدول التي تدعم أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2. هذه قضيتنا المشتركة، لأننا نتحدث عن أمن كل أوروبا".

وكان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، أعرب عن ثقته في أن الحلفاء سيتوصلون قريبا إلى اتفاق بشأن توريد الدبابات بما في ذلك "ليوبارد" الألمانية إلى أوكرانيا. جاء ذلك عقب اجتماع في برلين مع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، حيث دعا الأمين العام الدول الأعضاء إلى تجهيز دبابات "ليوبارد" لشحنها إلى أوكرانيا حال اتخاذ القرار المناسب في ألمانيا، وكذلك تدريب الأطقم الأوكرانية، موضحا أنه "إذا تم اتخاذ القرار، فسوف يستغرق الأمر بعض الوقت لإعداد الجيش لاستخدام هذه الدبابات".