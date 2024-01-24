وزير الداخلية: التحديات الأمنية تتعاظم في ظل محيط إقليمي مضطرب

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قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن مصر تحيا عزيز كريمة صامدة في مواجهة المؤامرات الأطماع.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ72، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وأضاف أن التحديات الأمنية تتعاظم في ظل محيط إقليمي مضطرب، وعالم يموج بالصراعات والاضطرابات.

وأشار إلى أنّ الاستراتيجية الأمنية حرصت على التعامل الفعال مع معطيات هذا الواقع عبر ترتيب الأولويات وتقييم المخاطر والارتكاز على أسس عملية في التخطيط والمبادئة وتحقق الاستباق الأمني في مواجهة ما يهدد أمن المجتمع واستقراره.

واستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الرئيس السيسي فور وصوله، وتم استعراض حرس الشرف، وعزف السلام الجمهوري، وسلام الشهيد، فيما وضع الرئيس السيسي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة.

ويمثل عيد الشرطة ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، حيث يوافق معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب الوطن.