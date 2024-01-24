 وزارة الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يفرض أجندته الشخصية على العالم - بوابة الشروق
الأربعاء 24 يناير 2024 3:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

وزارة الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يفرض أجندته الشخصية على العالم

رام الله (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 24 يناير 2024 - 2:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يناير 2024 - 2:08 م

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين "نتنياهو يفرض أجندته الشخصية على العالم ويتفاخر باستمرار حرب الإبادة في قطاع غزة".

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن "ما يروج له نتنياهو بإطالة أمد الحرب في قطاع غزة لمدة ستة أشهر أخرى استخفاف بالمطالبات الأممية والدولية التي تدعو لوقف الحرب فورا".

وأشارت إلى أن "تصريحات نتنياهو تعني الاستمرار في الإبادة الجماعية والنزوح القسري والتهجير للمواطنين في قطاع غزة".

وأدانت الوزارة بـ "أشد العبارات جرائم الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا، والتي تنتهك فيها نصوص ومضامين وروح اتفاقيات جنيف خاصة الاتفاقية الرابعة وجميع القوانين الدولية التي تنظم أوضاع المدنيين العزل في ظل الحرب، بما في ذلك تسوية المنازل والمنشآت، وارتكاب مئات المجازر الجماعية وفرض النزوح القسري على سكانها، بحجج وذرائع واهية".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك