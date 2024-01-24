حقق المنتخب الموريتاني انتصارًا تاريخيًا على حساب الجزائر بنتيجة1-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023».

وتأهل المنتخب الموريتاني للدور المقبل من البطولة، دور الـ16، بعدما وصل للنقطة الثالثة في المركز الثالث، وضمن التواجد ضمن أفضل أربع منتخبات أصحاب المركز الثالث في البطولة، متفوقًا على غانا صاحبة النقطتين، وكوت ديفوار، صاحبة الثلاث نقاط بفارق الأهداف.

ويدين منتخب موريتانيا بانتصاره في مباراة اليوم للاعبه محمد ديلاهي يالي، صاحب هدف الفوز الوحيد والذي جاء في الدقيقة 37 من عمر المباراة، بعد ركنية أبعدها الدفاع الجزائري على حدود منطقة الجزاء سددها لاعب موريتانيا واستلمها محمد ديلاهي داخل منطقة الجزاء ليحولها لشباك الجزائر.

وأصبح هذا الفوز هو الأول في تاريخ منتخب موريتانيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية، في المشاركة الثالثة، مقابل 6 خسائر وتعادلين.

انتصار موريتانيا أقصى منتخب الجزائر، حامل لقب 2019، من دور المجموعات للنسخة الثانية على التوالي من البطولة القارية، بعدما تذيل المجموعة برصيد نقطتين فقط.