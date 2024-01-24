تعرف على مواعيد مباريات دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا

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اختتمت مساء اليوم، الأربعاء، منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023»، بمواجهتي الجولة الثالثة من المجموعة السادسة والتي أسفرت عن تأهل المغرب والكونغو، بالإضافة لمنح آخر بطاقات العبور لمنتخب ضمن أفضل منتخبات من المركز الثالث.

وتأهل لدور الـ16 منتخبات: غينيا الإستوائية، نيجيريا، كاب فيردي، مصر، السنغال، الكاميرون، أنجولا، بوركينا فاسو، مالي، جنوب إفريقيا، المغرب والكونغو الديمقراطية بشكل مباشر، فيما تأهلت 4 منتخبات كأفضل مركز ثالث في المجموعات الست، وهي: غينيا، موريتانيا، ناميبيا.

وحسمت مباريات الدور ثمن النهائي من البطولة، حيث تشد قمة بين نيجيريا والكاميرون، والمغرب مع جنوب إفريقيا، فيما يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية.

وجاءت مواعيد مباريات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا «كوت ديفوار 2023» على النحو التالي:

- أنجولا × ناميبيا.. السبت 27 يناير في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب السلام.

- نيجيريا × الكاميرون.. السبت 27 يناير في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي.

- غينيا الاستوائية × غينيا.. الأحد 28 يناير في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب الحسن واتارا.

- مصر × الكونغو الديمقراطية.. الأحد 28 يناير في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب لوران بوكو.

- كاب فيردي × موريتانيا.. الإثنين 29 يناير في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب فيليكس هوفويت بواني.

- السنغال × الكوت ديفوار.. الإثنين29 يناير في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب تشارلز كونان باني.

- مالي × بوركينا فاسو.. الثلاثاء 30 يناير في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب أمادو جون كوليبالي.

- المغرب × جنوب إفريقيا.. الثلاثاء 30 يناير في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب لوران بوكو.