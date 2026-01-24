 الأحد.. أحمد رشاد مكيوي يوقّع في قبري ثلاث بيضات بجناح دار الشروق في معرض الكتاب - بوابة الشروق
السبت 24 يناير 2026 9:01 م القاهرة
الأحد.. أحمد رشاد مكيوي يوقّع في قبري ثلاث بيضات بجناح دار الشروق في معرض الكتاب

شيماء شناوي
نشر في: السبت 24 يناير 2026 - 8:47 م | آخر تحديث: السبت 24 يناير 2026 - 8:47 م

تستضيف دار الشروق الكاتب أحمد رشاد مكيوي، في لقاء مفتوح للحديث عن روايته الجديدة في قبري ثلاث بيضات، الصادرة عن الدار، وذلك يوم الأحد 25 يناير 2026، في تمام الساعة 5:30 مساءً، بجناح دار الشروق قاعة 2 – رقم B28، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026.

ويأتي اللقاء كفرصة أمام القراء للتعرف على تفاصيل الرواية، ومناقشة أفكارها مع مؤلفها، إلى جانب توقيع نسخ من العمل للزوار.

وتُوجت الرواية بجائزة جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول لعام 2025، حيث أشادت لجنة التحكيم بالعمل في حيثيات فوزه، مؤكدة أنه «عمل أدبي بديع في لغته وسرده ورمزيته، يتميز بسرد سلس ولغة ثرية قادرة على تحويل التفاصيل اليومية إلى صور أدبية معبّرة. وبناء شخصيات متماسك، مع حضور رمز البيضة بوصفه استعارة عن الهشاشة والخوف دون أن يفقد جاذبيته.

كما جاءت الأجواء حميمة وعميقة، تمزج بين الذكريات والتأملات الفلسفية، وتكشف عن خيبات جيل كامل في مواجهة التغيرات الاجتماعية، مع حفاظ الكاتب على صدق السرد بعيدًا عن الافتعال والوعظ، إلى جانب حس ساخر رقيق ورؤية جمالية متماسكة».

