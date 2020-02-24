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أوكرانيا تعتزم إرسال فرقة شعبية لمسابقة الأغنية الأوروبية

علم أوكرانيا
علم أوكرانيا
(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 24 فبراير 2020 - 12:21 ص | آخر تحديث : الإثنين 24 فبراير 2020 - 12:21 ص

بعد فترة انقطاع دامت عاما، تشترك أوكرانيا مجددا في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" هذا العام، وتعتزم إرسال فرقة شعبية الكترونية للمنافسة في روتردام في مايو المقبل.

وفازت فرقة "جو أيه" بالمسابقة لتمثيل أوكرانيا في وقت متأخر من يوم السبت بالأغنية الأوكرانية "سولوفي" (العندليب)، حسبما أعلن التليفزيون العام في كييف أمس الأحد.

وتنحدر الفرقة الرباعية التي تتميز بوجود مطربة الغناء التقليدي إيكاترينا بافلينكو،31 سنة، من العاصمة كييف.

وحققت الفرقة فوزا كاسحا على المنافسين الخمسة من خلال تصويت لجنة التحكيم أو المتفرجين.


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