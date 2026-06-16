تراجع أعداد طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي

تراجع عدد طالبي اللجوء من الأجانب داخل دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 19% في مارس الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2025؛ ليصل إلى 47 ألفا و100 طالب لجوء.

ووفق بيانات نشرها اليوم الثلاثاء مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، بلغ عدد المتقدمين اللاحقين في نفس الشهر، أي من أعادوا تقديم مطالب اللجوء، عشرة آلاف و75 بزيادة تقدر بـ28% مقارنة بنفس الفترة في 2025 و11 % مقارنة بالشهر السابق.

وإجمالا عالجت السلطات في دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من العام الحالي، 205 آلاف و945 طلب لجوء بزيادة تقدر بـ4% عن الفترة نفسها في العام الماضي و10% مقارنة بالربع السابق.

وحظي 41% من تلك الطلبات في الربع الأول بقرارات إيجابية.

وجاء الفنزويليون في صدارة الجنسيات التي تقدمت بطلبات لجوء، فيما تراجع السوريون إلى المركز الرابع خلف الأفغان والبنغال.

واستقبلت إيطاليا، أكبر عدد من طالبي اللجوء بأكثر من عشرة آلاف وخلفها اسبانيا بفارق صغير فيما جاءت فرنسا في المركز الثالث بثمانية آلاف و895 طلب لجوء ثم ألمانيا بستة آلاف و980 طلب لجوء.

ويسعى الاتحاد الأوروبي مع دخول ميثاق الهجرة واللجوء الجديد حيز التنفيذ الشهر الجاري، إلى تشديد القيود على حدوده وإجراء عمليات فرز مبكرة لتسريع إجراءات الترحيل لمن رفضت طلبات لجوئهم مباشرة في المعابر والمطارات نحو بلدانهم الأصلية.