 قطاع الأعمال: أزمات السيولة وكورونا كانت تهدد باستمرار إغلاق شبرد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قطاع الأعمال: أزمات السيولة وكورونا كانت تهدد باستمرار إغلاق شبرد


نشر في: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 3:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 3:10 م
قالت وزارة قطاع الأعمال، في بيان اليوم الأربعاء، إن شركة إيجوث لم تستطيع الحصول على قرض لتطوير فندق شبرد؛ لعدم قدرتها على توفير السيولة اللازمة والتي تقدر بنسبة 25% من قيمة التطوير المطلوب خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا، وما تتعرض له كافة الأنشطة السياحية والفندقية من خسائر جراء الجائحة، لذا فإن قرار المشاركة والاستعانة بمستثمر كان هو القرار المناسب والأفضل في ظل عدم توافر السيولة المالية للشركة، خاصة وأن البديل هو استمرار إغلاق الفندق.

وأضافت أن الاتفاق مع المستثمر من القطاع الخاص لتطوير الفندق، قد مكن الشركة من الاتفاق على الأنهاء الودى مع شركة الإدارة "روكوفورتي" وإنهاء القضايا التحكيمية، إذ قام المستثمر بالفعل بسداد مبلغ 2 مليون دولار "الدفعة الأولى: وقدم شيكًا بمبلغ 2 مليون دولار، والتي تمثل باقي قيمة مبلغ التسوية.

كما تعاقد مع المكاتب الاستشارية المسؤولة التي تم الاتفاق عليها مع الشركة القابضة وشركة إيجوث لإدارة المشروع وإعداد التصميمات والرسومات التنفيذية والتصميم الداخلي؛ تمهيدًا للتنفيذ فور صدور التراخيص اللازمة، فضلأ عن التزام المستثمر بتسليم الفندق لشركة إيجوث في نهاية العقد وبحالة جيدة وفقًا لخطة الإحلال والتجديد المستمرة طوال مدة العقد.

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