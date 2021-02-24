نقل 6 مصابين بحادث سيوة إلى مستشفى مرسى مطروح العام في حالة خطرة

قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إنه جار نقل عدد٦ مصابين من ضحايا حادث طريق قرية المراقي بسيوة إلى المستشفي العام لمرسي مطروح، نظرا لخطورة حالاتهم.

وأكد وكيل وزارة صحة مطروح، إن إعداد المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق قرية المراقي ارتفع إلي ١١ مصابا ليصل إجمالي الضحايا إلي ١٧ بينهم 6 حالات وفاة، جميعهم من المقيمين بقرية بهي الدين بواحة سيوة.

كانت سيارة ميكروباص تقل عدد ١٧ شخصا بينهم أطفال، تعرضت لانقلاب أثناء سيرها مساء أمس الثلاثاء، في زفة عرسان علي طريق قرية المراقي بواحة سيوة،حيث تم نقل المصابين إلي مستشفي سيوة المركزي ومرسي مطروح العام،وتم التحفظ علي جثامين الضحايا بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.