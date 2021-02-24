مصطفى محمد يستعد مع جالاتا سراي لمواجهة أرضروم سبور بالدوري التركي

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شارك مصطفى محمد نجم جالاتا سراي التركي، في تدريبات فريقه الاستعدادية لمواجهة أرضروم سبور المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري التركي.

ونشر حساب جالاتا سراي عبر تويتر، مجموعة من الصور له للاعبي الفريق خلال تدريباتهم الاستعدادية لمواجهة أرضروم سبور.

ويسعى مصطفى محمد لمواصلة تألقه مع جالاتا سراي، حيث استطاع أن يسجل 4 أهداف له في 5 مباريات خاضها بقميص الفريق التركي.

ويتصدر جالاتا سراي جدول ترتيب الدوري التركي وبرصيده 54 نقطة.

يذكر أن مصطفى محمد كان قد انتقل لصفوف جالاتا سراي في الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة، لمدة سنة ونصف قادما من الزمالك.