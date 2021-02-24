حبس 4 أشخاص لاتهامهم بخطف محاسب في القاهرة

قررت نيابة الزيتون حبس 4 متهمين بانتحال صفة ضباط شرطة، وخطفهم محاسب وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة؛ لخلافات مالية مع صاحب محل.

وتلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الزيتون بتحرير أحد المواطنين بلاغ يتهم فيه 4 أشخاص مجهولين وحضورهم لمحل سكنه، وادعوا أنهم رجال شرطة، وقاموا باصطحاب ابنه "محاسب سابق بأحد المحلات التجارية"، داخل سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية ولاذوا بالفرار.

ودلت التحريات، التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، على أن صاحب محل وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين، وفي وقت لاحق حضر المجني عليه، وأقر بتعرضه لواقعة خطف من قبل 4 أشخاص بتحريض من المشكو في حقه، حيث احتجزوه داخل شقة بمنطقة كرداسة بالجيزة، وأكرهوه على توقيع 4 إيصالات أمانة على بياض، وعقب ذلك قاموا باصطحابه داخل "توك توك" وتخلوا عنه بمنطقة كرداسة بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بأنه نظرًا لسابقة عمل المجني عليه لديه كمحاسب، وقيامه باختلاس مبلغ مالي قدره مليون و700 ألف جنيه إبان فترة عمله، فاختمر في ذهنه فكرة اختطافه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة؛ لإجباره على رد المبلغ المالي المشار إليه.

وفي سبيل ذلك، استعان بـ5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" لتنفيذ مخططه مقابل تحصلهم على مبلغ مالي، وتوجهوا للشقة محل سكن المجني عليه وادعوا أنهم رجال شرطة، واصطحبوه داخل سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية، وقاموا باحتجازه داخل شقة كائنة بمنطقة كرداسة بالجيزة، وأكرهوه على توقيع 4 إيصالات أمانة على بياض، ثم قاموا بالتخلى عنه عقب ذلك.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم ضبطهم والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وكذلك 4 إيصالات أمانة على بياض ممهورين بتوقيع المجني عليه.