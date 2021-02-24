 صحة الدقهلية تستعد لإطلاق حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال الأحد المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صحة الدقهلية تستعد لإطلاق حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال الأحد المقبل

نعمان سمير
نشر في: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 12:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 12:10 م

اعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن وضع مديرية الصحة والقطاع الوقائي، خطة لمناقشة التحديات وتحديد آليات العمل استعدادًا للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي ستبدأ الاسبوع المقبل بداية من يوم الأحد 28 فبراير إلى الأربعاء المقبل.

وأضاف مكي، أن الخطة تستهدف تطعيم الأطفال في الفئة العمرية من عمر يوم حتى عمر 5 سنوات.

ويتم التطعيم من خلال فرق مدربة منتشرة في جميع قرى ومدن المحافظة تضم فرق ثابتة بجميع وحدات، ومراكز طب الأسرة وفرق متحركة من شقة إلى شقة بإجمالي 6200 عضو من الفرق الطبية.

وأشار إلى أنه من المقرر تطعيم نحو مليون طفل مصريين، وغير مصريين بطعم شلل الأطفال الفموي أحادي التكافؤ نمط 2.

وأوضح مكي، أن التطعيم آمن وبالمجان، مؤكدًا ضرورة وصول الرسالة التثقيفية الخاصة بالحملة للاباء، والأمهات من خلال الندوات المستمرة لتوعيتهم بضرورة التطعيم للأطفال.

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