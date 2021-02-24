ارتفاع مبيعات المساكن الجديدة في أمريكا بأكثر من التوقعات

أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية الأربعاء ارتفاع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال يناير الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكرت الوزارة أن مبيعات المساكن الجديدة ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر4% عن الشهر السابق إلى ما يعادل 923 ألف مسكن سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 5ر5% إلى ما يعادل 885 ألف مسكن سنويا خلال ديسمبر الماضي، وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات بنسبة 5ر1% خلال الشهر الماضي، إلى ما يعادل 855 ألف مسكن سنويا، مقابل ما يعادل 842 ألف مسكن سنويا خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

جاء النمو الأكبر من التوقعات لمبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي على خلفية القفزة الكبيرة في المبيعات في الغرب الأوسط الأمريكي، حيث زادت المبيعات بنسبة 6ر12% إلى ما يعادل 107 آلاف مسكن سنويا، فيما زادت مبيعات المساكن الجديدة في الغرب بنسبة 8ر6% إلى ما يعادل 307 آلاف مسكن سنويا، وزادت في الجنوب بنسبة 3% إلى ما يعادل 549 ألف مسكن سنويا.

في المقابل أشار تقرير وزارة التجارة إلى تراجع المبيعات في الشمال الشرقي بنسبة 9ر13% خلال الشهر الماضي إلى ما يعادل 31 ألف مسكن سنويا.

وأظهر تقرير وزارة التجارة أن متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال يناير الماضي كان 4ر346 ألف دولار للمسكن، بتراجع نسبته 9ر1% عن الشهر السابق حيث كان 1ر353 ألف دولار وبارتفاع نسبته 3ر5 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي حيث كان 9ر328 ألف دولار.