مقتل 67 نزيلا في أعمال شغب في 3 سجون بالإكوادور

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أفادت الشرطة في الإكوادور مساء الثلاثاء بمقتل 67 نزيلا في أعمال شغب بثلاثة سجون.

وكتب الرئيس لينين مورينو في تغريدة على موقع تويتر "المنظمات الإجرامية تنفذ أعمال عنف في عدد من مراكز الاعتقال في نفس الوقت".

وأضاف: "تعمل وزارة الداخلية والشرطة على استعادة السيطرة على السجون في جواياكيل وكوينكا ولاتاكونجا".

ووقعت أعمال شغب في السابق في العديد من السجون في الإكوادور. كما وردت أنباء عن وقوع اشتباكات عنيفة في سجن كوتوباكسي.

ونشرت الشرطة وحدات إضافية في السجون للسيطرة على الوضع.

وقال الجيش الإكوادوري إنه يدعم الشرطة في العمليات الأمنية حول السجون الثلاثة.