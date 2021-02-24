«بعد إقالته» اتحاد الكرة يخطر محمود سعد بإيقاف صرف مستحقاته

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أعلن اتحاد الكرة اليوم الأربعاء، إيقاف صرف مستحقات محمود سعد المدير الفني السابق للجبلاية.

اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، كانت قد أعلنت أمس الثلاثاء إنهاء عمل محمود سعد بمنصب المدير الفني للاتحاد.

وأسند اتحاد الكرة مهمة الإدارة الفنية لاتحاد الكرة إلى موظف الجبلاية حاتم سرور لحين البحث عن مدير فني جديد.

ويناقش اتحاد الكرة في الأيام المقبلة عدد من الأسماء لتولي منصب المدير الفني بالجبلاية، بعد توجيه الشكر لمحمود سعد على الفترة الماضية في إطار استكمال إعادة هيكلة الإدارة الفنية.

جدير بالذكر أن اللجنة الثلاثية كانت قد أعلنت عن تكليف محمد الشواربي عضو اللجنة بالإشراف على إدارة المسابقات وشئون اللاعبين.

كما أعلنت عن تكليف أحمد حسام عوض عضو اللجنة الثلاثية بالإشراف على العقود التي يبرمها اتحاد الكرة ومركز المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى اعتماد الهيكل الإداري واستمرار عمل وليد العطار في منصب المدير التنفيذي للجبلاية.