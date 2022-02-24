رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا: طالبنا بالتحرك السريع للعودة إلى مصر

كشف علي فاروق، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، وضع الجالية المصرية في أوكرانيا، قائلا إنه كان هناك حالة من الهلع والذعر والخوف بين الجالية المصرية في كل المدن الأوكرانية بعد الغزو الروسي.

وأشار، خلال لقاء خاص عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الخميس، إلى أنه تم التواصل مع أفراد الجالية المصرية منذ الصباح الباكر، فضلا عن التواصل مع السفارة المصرية في أوكرانيا ووزارة الهجرة.

وقال إن وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم على تواصل مستمر معهم منذ فترة، لافتا إلى أن توقف حركة الطيران في أوكرانيا خلق حالة من القلق، فضلا على أنه كان هناك تزاحم على شراء المواد الغذائية تحسبا لتدهور الأوضاع للأسوء الأيام المقبلة.

وأكد أن الجالية المصرية في أوكرانيا بخير ولا يوجد أي إصابات بينهم، منوها بأنه حدث اليوم عدد من الانفجارات في أماكن متفرقة من كييف، فضلا عن وجود حالة من الانفلات الأمني في بعض المدن الأوكرانية.

ولفت إلى أنهم طالبوا وزيرة الهجرة المصرية اليوم أن يكون هناك تحرك سريع، حيث طالب أفراد الجالية المصرية بالعودة إلى مصر.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الخميس إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، في غزو أثار ردود أفعال غاضبة على الصعيد الدولي.

وقال بوتين إنّ بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات لما أسماها "سوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف".