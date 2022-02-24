قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه كانت هناك مشكلة كبيرة في إنتاج القمح وسلاسل الإمداد بعد أزمة جائحة كورونا، فوصل سعر الطن إلى 367 دولار، بالإضافة إلى زيادة أخرى بنسبة 6% بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف، في مداخلة لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الأربعاء، أن إجمالي إنتاج القمح على مستوى العالم 780 مليون طن، تنتج الصين منه 134 مليون طن لتحتل المرتبة الأولى، وتأتي بعدها روسيا بقيمة 86 مليون طن، وأوكرانيا بـ26 مليون طن، بينما يصل إنتاج مصر إلى 10 ملايين طن.

وذكر أن مصر تستورد قمح بقيمة تقدر من 10 إلى 12 مليون طن، متابعًا: «نحن آمنون بدرجة كبيرة، لأن حجم إنتاجنا العام الماضي كان 3.4 مليون طن توريد أقماح للحكومة من قبل المزارعين العام الماضي، ونتصور أن يصل الإنتاج العام الحالي من 3.6 لـ4 ملايين طن».

ولفت إلى أن المساحة المزروعة بالأقماح في مصر تقدر بحوالي مليون فدان، ينتج الواحد منها أكثر من ثلاثة ملايين طن، مضيفًا أن الدولة لديها قدرات استيعابية في الصوامع تصل إلى 3.8 مليون طن.

ونوه بأن ما لدى الدولة الآن من احتياطي استراتيجي من الأقماح يصل إلى 4.3 مليون طن، بالإضافة إلى تنويع مصادر الإمداد ومحاولة زيادة إنتاجية الفدان مع موسم التوريد في أبريل، موضحًا أن المخزون الاستراتيجي يكفي من تسعة أشهر ويصل إلى حتى نهاية هذا العالم.