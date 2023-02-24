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مندوب موسكو بالأمم المتحدة: الغرب يريد تدمير روسيا

نيويورك (د ب أ)
نشر في: الجمعة 24 فبراير 2023 - 10:07 م | آخر تحديث: الجمعة 24 فبراير 2023 - 10:07 م

اتهم مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أنصار وداعمى أوكرانيا الغربيين بالسعي لتدمير بلاده من خلال الحرب في أوكرانيا.

وقال فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي فى الوقت الذى يحيى فيه العالم ذكرى مرور عام على الغزو الروسى الشامل لأوكرانيا إن كلمة "سلام" تستخدم بشكل مخادع من جانب كييف ودول أخرى.

وأضاف "المقصود هو استسلام روسيا وتكبيدها بشكل مثالي هزيمة استراتيجية بروسيا، يعقبها تفكيك البلاد وإعادة تنظيم الأراضي".

وكرر نيبينزيا ادعاءات لا أساس لها في خطابه، بأن موسكو تخوض حربا ضد نظام نازي في كييف.

واتهم الدول الغربية بالتدخل وأدان تقديم السلاح لأوكرانيا.

كما اتهم ألمانيا وفرنسا بشراء الوقت فقط لصالح أوكرانيا عبر اتفاقية مينسك 2014 حتى تتمكن كييف من الاستعداد للحرب مع روسيا.

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