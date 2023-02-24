تريزيجيه يشارك في خسارة طرابزون سبور أمام بازل بدوري المؤتمر

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بلغ فريق بازل السويسري دور الستة عشر من دوري المؤتمر الأوروبي، وذلك عقب تغلبه على مضيفه طرابزون سبور التركي 2 - 0، في إياب دور خروج المغلوب من المسابقة.

وكان الفريق التركي قد فاز ذهابا بهدف نظيف، ليتأهل للدور المقبل مستفيدا من فوزه 2 - 1 في مجموع المباراتين.

وسجل زكي أمدوني هدف التقدم لفريق بازل في الدقيقة 12، قبل أن يضيف زميله آندي زيكيري الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وشارك محمود حسن «تريزيجيه» لاعب منتخبنا الوطني، في التشكيل الأساسي لفريقه طرابزون سبور في مواجهة بازل مساء اليوم.

ونجح ليش بوزنان البولندي في بلوغ دور الستة عشر، وذلك بعد فوزه على بودو جليمت 1 / صفر، حيث سجل له ميكائيل إسحاق الهدف الوحيد في الدقيقة 63.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي.