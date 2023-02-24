تونس تحبط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية

أعلنت السلطات التونسية، إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، في بيان صدر اليوم الجمعة، أنه في إطار سعي وحدات الحرس الوطني للحد من ظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة تمكنت بجهات بنزرت، القيروان، تستور، جبنيانة، منوبة، زغوان، مدنين، فريانة، شط مريم، قفصة، أريانة ونابل من ضبط 76 شخصًا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة.

وأضاف أنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، تمكنت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط "المنطقة البحرية بصفاقس" وإقليم الحرس البحري بالساحل "منطقتي الحرس البحري بالمنستير ونابل" من إحباط 8 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 95 مجتازًا (عدد 39 تونسيًا، و56 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء)، بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.

وأمرت النيابة العمومية، باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.