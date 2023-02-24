إصابة 19 شخصا إثر انقلاب سيارة نصف نقل أثناء نقل لوازم عُرس بإيتاي البارود في البحيرة

أصيب 19 شخصا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم اليوم جراء حادث انقلاب سيارة نصف نقل أثناء نقل "عفش عروسة" بطريق مصر - الإسكندرية الزراعي أمام قرية الكوم بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة.



تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث حادث انقلاب سيارة نصف نقل أثناء نقل عفش عروسة بطريق مصر إسكندرية الزراعي أمام قرية الكوم بإيتاي البارود ووجود مصابين.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إصابة كل من "آدم ا م ال ١١ سنة، كفر الزيات الغربية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إبراهيم ال ا ٣٦ سنة، كدمات وسحجات متفرقة، إسراء ال ع ال ٢٦ سنة، كدمات وسحجات متفرقة، السيد م ا ال ٣٧ سنة، كدمات وسحجات متفرقة،

محمد ال ٢٤ سنة، كدمات وسحجات متفرقة، عادل ع ر ٢٤ سنة، كدمات وسحجات متفرقة، محمود ر م ١٦ سنة كدمات وسحجات متعددة بالجسم نادية مع ٣٣ سنة، كدمات وسحجات متفرقة،

همس ال ال ٩ سنوات، كدمات وسحجات متفرقة، محمد آل ال ٥ سنوات، محمد ع ع ١١ سنة، كدمات وسحجات متعددة بالجسم، إسلام س م ٢٩ سنة، جرح متهتك بالوجه عاشور م ر ٥٠ سنة، كدمات وسحجات متفرقة، محمد ا ع، ١٥ سنة، كدمات وسحجات متعددة

سعيد م ا ٣٢ سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد ع ال ٤٢ سنة، كدمات وسحجات متعددة بالجسم

أحمد ع ال ١٢ سنة، كدمات وسحجات متفرقه محمد ا ع ٢٤ سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حسين. م ح ١٣ سنة، كدمات وسحجات متفرقة.



تم نقل المصابين لمستشفى إيتاي البارود لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة؛ تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.