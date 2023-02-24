كوريا الشمالية: أجرينا تدريبات على صاروخ كروز استراتيجي

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أجرت كوريا الشمالية تدريبات على إطلاق "صاروخ كروز إستراتيجي" أظهرت "وضع الحرب" للقوات القتالية النووية في البلاد بوضوح، وفقا لما أفادت به وسائل الإعلام الحكومية الكورية الشمالية اليوم الجمعة، في الوقت الذي أجرت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات عسكرية مشتركة هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن وحدة فرعية من وحدة صواريخ كروز الاستراتيجية لكوريا الشمالية أطلقت أربعة صواريخ كروز استراتيجية من طراز "هواسال -2" من مدينة كيم تشيك شمال شرقي البلاد باتجاه الساحل الشرقي فجر يوم الخميس.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن"صواريخ كروز الاستراتيجية الأربعة أصابت بدقة الهدف المحدد مسبقا على البحر الشرقي لكوريا بعد أن حلقت في ثمانية مدارات طيران على شكل بيضاوي مسافة 2000 كيلومتر لمدة 10 آلاف و 208 ثواني إلى 10 آلاف و 224 ثانية".

وأضافت أن "التدريبات أكدت بوضوح مجددا موثوقية منظومة الأسلحة واختبرت وضع الاستجابة السريعة لوحدات صواريخ كروز الاستراتيجية التي تشكل إحدى القوى الرئيسية للردع النووي لكوريا الشمالية.

وقالت الوكالة إن "التدريبات اظهرت بوضوح مجددا الوضع الحربي للقوات القتالية النووية لكوريا الديمقراطية والتي تعزز بشتى الطرق قدرتها على الهجوم المضاد النووي الفتاك ضد القوات المعادية".

وأجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، يوم الأربعاء بتوقيت واشنطن، تدريبات "على الطاولة" ضد التهديدات النووية لكوريا الشمالية في البنتاجون.

كما أجرتا بمشاركة اليابان أيضا تدريبات دفاع صاروخي ثلاثية في المياه الدولية للبحر الشرقي في اليوم السابق ردا على عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأخيرة لكوريا الشمالية.