 أوكرانيا: أي خطة سلام يجب أن تشمل انسحاب روسيا إلى حدود عام 1991 - بوابة الشروق
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أوكرانيا: أي خطة سلام يجب أن تشمل انسحاب روسيا إلى حدود عام 1991

وكالات
نشر في: الجمعة 24 فبراير 2023 - 4:04 م | آخر تحديث: الجمعة 24 فبراير 2023 - 4:04 م

قال أحد كبار معاوني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن أي خطة لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا لابد أن تشمل انسحاب القوات الروسية إلى حدود أوكرانيا عام 1991.

وقال ميخايلو بودولياك المستشار السياسي لزيلينسكي تعليقاته، بعدما قدمت الصين خطة في 12 نقطة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. وكان يشير إلى حدود أوكرانيا في وقت تفكك الاتحاد السوفييتي في 1991، بحسب وكالة رويترز.

وكتب بودولياك عبر تويتر "أي خطة سلام تتضمن وقف إطلاق النار فقط وبالتالي ترسيم حدود جديدة ومواصلة احتلال الأراضي الأوكرانية لا تستهدف السلام، ولكن تجميد الحرب، وهزيمة أوكرانية، والمراحل المقبلة من الإبادة الجماعية على يد روسيا".

وأضاف "موقف أوكرانيا معروف، انسحاب القوات الروسية إلى حدود عام 1991".


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