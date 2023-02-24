الدنمارك ودول أخرى بشمال أوروبا تتعهد بدعم أوكرانيا

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تعهدت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، للاجئين الأوكرانيين في بلادها بالحماية طالما يحتاجونها.

وقالت فريدريكسن بمناسبة مرور سنة على بدء الحرب في أوكرانيا اليوم الجمعة "لا يمكننا أن نتخلى عنكم".

وأضافت: "إلى الأوكرانيين في الدنمارك، أود أن أقول أننا سنعتني بكم طالما تحتاجون ذلك".

وجاءت تصريحاتها فيما طمأنت دول أخرى بشمال أوروبا أوكرانيا على دعمها المستمر اليوم الجمعة .

وقالت فريدريكسن ورؤساء وزراء السويد والنرويج وفنلندا وأيسلندا في بيان مشترك "سنواصل دعمنا الثابت بالمساعدة السياسية والعسكرية والإنسانية والاقتصادية طالما كانت هناك حاجة إليها، وندعم أوكرانيا في تطلعاتها الأورو- أطلسية".

ووصل إلى الدنمارك العام الماضي 31400 مواطن أوكراني، وفقا لمكتب الإحصاءات الدنماركي، ولكن 4600 منهم غادروا البلاد منذ ذلك الحين.