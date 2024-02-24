قضت محكمة جنايات الفيوم، في جلستها المنعقدة بالدائرة الرابعة، اليوم، بالسجن 15 عامًا لمتهمين بإنهاء حياة ابن عمهما بسبب الميراث بقرية العزيزية بمركز طامية، فيما برأت 5 آخرين في نفس القضية.

وقررت المحكمة، معاقبة كلا من: سعيد الدين عبد النبي عبد العاطي، وشقيقه نور الدين بالحبس 15 عامًا، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، فيما قضت ببراءة كل من: عبد النبي عبد العاطي محمد رمضان، وجملات عطية الله محمد رمضان، وشاهيناز عید صبحي عبد القوي، وميادة عبد النبي عبد العاطي محمد، ومي عبد النبي عبد العاطي محمد.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبدالغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

تعود تفاصيل القضية، عندما تلقى مدير أمن الفيوم، اللواء ثروت المحلاوي، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، العميد محمد جلال زيدان، بورود بلاغ يفيد بنشوب مشاجرة بين أبناء العمومة ووفاة إبراهيم محمد عبد العاطي إثر الإعتداء عليه بالشوم، وإصابته بكسر في جمجمة الرأس أدت لوفاته.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طامية، برئاسة الرائد أحمد صوفي رئيس مباحث المركز، والمقدم محمد ثروت مفتش المباحث، إلى مكان الواقعة وتبين وفاة المجني عليه إثر تهشم في جمجمة الرأس بعد تعدي أبناء عمومته عليه لخلافهما على الميراث وأحقية كل منهما بقطعة أرض زراعية.