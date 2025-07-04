إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل 32 عسكريا منذ استئناف الحرب على غزة

عدد القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ بدء التوغل البري بغزة في 27 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 440 ضابطا وجنديا



أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقتل 32 عسكريا إسرائيليا منذ استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة في مارس الماضي، بينهم اثنان لقيا مصرعهما في ما وصفته بـ"تجاوزات عملياتية".

وقالت الإذاعة، عبر مراسلها العسكري دورون كادوش، على منصة إكس، إن "32 عسكريا قتلوا منذ استئناف العمليات العسكرية في القطاع، في مارس الماضي".

وبحسب الإذاعة، "يرتفع عدد القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ بدء التوغل البري في غزة في 27 أكتوبر 2023 إلى 440 ضابطا وجنديا".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عسكريين اثنين أحدهما في معارك جنوب قطاع غزة، والآخر في شمالها.

كما أصيب 4 آخرون اثنين منهما بجروح خطيرة، في معارك جنوب القطاع.

وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي فإنه منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، قُتل 883 عسكريا إسرائيليا.

كما تشير المعطيات إلى إصابة 6032 عسكريا بينهم 2745 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وتتكتم إسرائيل، وفق مراقبين، على معظم خسائرها البشرية والمادية، وتمنع التصوير وتداول الصور والمقاطع المصورة، وتحظر الإدلاء بمعلومات لوسائل إعلامية بشأن الخسائر، إلا عبر جهات تخضع لرقابتها المشددة.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية، استجابة للجناح الأشد تطرفا بحكومته اليمنية، لتحقيق مصالحه الشخصية، ولا سيما استمراره برئاسة الحكومة، حسب المعارضة الإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 ألف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين.