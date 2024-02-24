السلطات الإسبانية تؤكد وفاة 10 أشخاص جراء حريق ضخم بمبنى سكني

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تأكد الآن وفاة 10 أشخاص جراء الحريق الذي حاصر مبنى سكنيا في مدينة بلنسية الإسبانية المطلة على البحر الأبيض المتوسط قبل يومين.

وأفاد بيلار بيرنابيه ممثل الحكومة المركزية في منطقة بلنسية التي تتمتع بالحكم الذاتي بالعثور على جثة أخر شخص مفقود في المبنى المحترق اليوم السبت.

وأصيب 15 شخصا آخر جراء الحريق لكن معظمهم خرجوا من المستشفى بالفعل.

وذكر بيرنابيه أنه لا يوجد مفقودون آخرون حاليا.

وكان يضم المبنى السكني الحديث 138 شقة، يقطنها نحو 450 شخصا، وفقا لتقرير لقناة "آر تي في إي".

ونشب الحريق بعد ظهر أمس الأول الخميس وسرعان ما حاصر كل المبنى الذي يضم جناحين مختلفي الارتفاع .

وفي وسائل الإعلام الإسبانية، عزا خبراء سرعة انتشار الحريق في بقية المبنى إلى الواجهة المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، وكذلك إلى الرياح القوية.

وفتحت السلطات القضائية تحقيقا في سبب الحريق. ومن المحتمل أن يكون دور تكسية الواجهة سببا رئيسيا في اندلاع الحريق.