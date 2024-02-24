رئيس حزب المؤتمر الوطني الهندي: إلغاء اختبار توظيف الشرطة انتصار لوحدة الشباب

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وصف رئيس حزب المؤتمر الوطني الهندي راهول غاندي، اليوم السبت، إلغاء حكومة ولاية أوتار براديش الهندية لاختبار توظيف رجال الشرطة والذى شابته مخالفات بأنه انتصار لوحدة الشباب وقوة الطلاب، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" اليوم السبت.

وألغت حكومة أوتار براديش اليوم اختبارا لتوظيف رجال الشرطة بعد مزاعم بتسريب ورقة الأسئلة وأمرت بإعادة الاختبار في غضون ستة أشهر.

وكتب غاندي في منشور عبر منصة "إكس": "انتصار كبير لقوى الطلاب ووحدة الشباب! تم إلغاء اختبار الالتحاق يالشرطة في أوتار براديش أخيرا. الرسالة واضحة، مهما حاولت الحكومة قمع الحقيقة لا يمكن أن نحصل على حقوقنا إلا بالكفاح متحدين".