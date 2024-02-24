أشاد الإعلامي جابر القرموطي، بصفقة رأس الحكمة وانعكاسها على الاقتصاد المصري من حيث ضخ الاستثمارات الأجنبية.

وقال خلال برنامجه «مانشيت» عبر شاشة «cbc»، مساء الجمعة، إن الصفقة تتضمن ضخ 150 مليار دولارًا خلال خمس سنوات، وتشمل استمرارًا للاستثمار الأجنبي.

وأضاف: «لازم سوق النقد الأجنبي يتظبط إذا مكنش بمزاجه يبقى غصب عنه»، مشددًا على أن ما سمّاه الفوران الذي حدث في الأشهر الثلاثة الماضية يجب أن يتوقف.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك سعر عادل للدولار في مصر، غير أنه أوضح أن ضخ هذه الاستثمارات لا يعني انتهاء الأزمة.

ونوه بأن الصفقة عبارة عن نسمة هواء نقية تُمنح للمواطن في ظل حالة التشكيك المثارة، ومن أجل تثبيت ولاء المواطن واحترامه لدولته.



وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجمعة، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبي التنموية القابضة" بدولةالإمارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.

ويأتي هذا المشروع في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.