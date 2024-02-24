افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية بمدينة أبورديس، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير المساعد للمحافظة، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتنفيذ والمتابعة، وإبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، والعميد سامح متولي، رئيس مدينة أبورديس، ولفيف من القيادات التنفيذية مواطني المدينة.



وتفقد محافظ جنوب سيناء، ومرافقوه أقسام المعرض التي تضم مختلف السلع الغذائية والأساسية، ويجري بيعها للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة 20% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الخارجية، واطمأن على جودة المنتجات المعروضة، ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين.



وقال المحافظ، إن هذا المعرض يعد السادس الذي جرى افتتاحه على مستوى المحافظة حتى الآن، حيث تم افتتاح معرض بالسوق الحضري بمدينة طور سيناء، ومعرض بمنطقة السوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ، ومعرضين بمدينة دهب إحداهما بمنطقة العصلة، والآخر بمنطقة دهب سكوير، إضافة إلى افتتاح معرض بمدينة أبوزنيمة.



وأضاف أنه يجري توفير كل السلع الغذائية والرمضانية داخل هذه المعارض لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 20%، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضبط الأسعار والحد من ارتفاعها، ومحاربة الغلاء بالأسواق، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.



وأوضح أنه جار التوسع في افتتاح وتجهيز معارض أهلا رمضان في باقي مدن المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المدن، ومديرية التموين، والغرفة التجارية، مع توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية داخل منافذ السلاسل التجارية والغذائية على مستوى المحافظة لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة.



وناشد الجميع، بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة تزامنًا مع قرب شهر رمضان الكريم.



ووجه بتكثيف الرقابة وحملات التموين على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة، للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة وجودتها، وضبط الأسعار ومحاربة تجار السوق السوداء، ومنع احتكار المواد الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوقيع الغرامات على المخالفين.



ومن جانبه، قال وكيل وزارة التموين، إن المعرض يتضمن جميع السلع الغذائية من سكر، أرز، مكرونة، زيت، سمن، مختلف أنواع الجبن والألبان، البقوليات، والخضروات والفاكهة، ومستلزمات شهر رمضان من بلح، جوز هند، قمر الدين، الفاكهة المجففة "تين، مشمش، خروب"، سوبيا، إضافة إلى اللحوم، بنسبة تخفيض تتراوح بين 15 حتى 20 %.



وأشار إلى أن إجمالي عدد معارض "أهلًا رمضان" الأساسية على مستوى المحافظة بلغ 8 معارض، جرى افتتاح 6 منها، إضافة إلى وجود 28 منفذا تابعين لمديرية التموين "دلتا ماركت"، ومنافذ "كلنا واحد"، والسلاسل التجارية الكبرى التي دخلت ضمن مبادرة خفض الأسعار، وجميعهم تتوافر بهم جميع السلع الغذائية بكميات كبيرة، وأسعار مخفضة.



وأكد أن محافظة جنوب سيناء تتوافر بها جميع السلع الغذائية خاصة السلع الأساسية، ولم تعاني من نقص في أي منهم، ويقوم مديرية التموين بطرح السكر بسعر 27 جنيها داخل المنافذ التابعة لها، ومعارض أهلا رمضان، ويجري متابعة هذه المعارض باستمرار للتأكد من الالتزام بالأسعار المتفق عليها، وتوافر السلع الغذائية بها.