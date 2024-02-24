المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش البحري يستقبل المصابين الفلسطينيين

بدأ المستشفى الإماراتي العائم، عمله لاستقبال المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة في ميناء العريش البحري بشمال سيناء.

وأكد مصدر بشمال سيناء، أنه تم نقل بعض الحالات من المصابين الفلسطينيين إلى المستشفى العائم الذي يعاني معظمهم من جروح وكسور متنوعة.

فيما تشرف على المستشفى العائم، دائرة صحة أبوظبي ومجموعة موانئ أبوظبي، ويحمل طاقماً طبياً وإدارياً مكونا من 100 شخص من مختلف التخصصات، تشمل "التخدير والجراحة العامة والعظام والطوارئ، إضافة إلى ممرضين ومهن مساعدة.

ويبلغ سعة المستشفى 100 سرير، ويضم غرف عمليات وعناية مركزة وأشعة ومختبراً وصيدلية ومستودعات طبية.

ويعد المستشفى العائم خطوة إضافية تستكمل دور المستشفى الميداني الإماراتي في غزة، الذي تم تدشينه في الثالث من ديسمبر 2023، وتبلغ سعته 200 سرير، ويضم كادراً طبياً مكوناً من 83 متطوعاً من 21 جنسية، منهم 59 من الرجال، و24 من النساء.