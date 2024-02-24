 بايدن وماكرون يبحثان إيصال مساعدات عاجلة إلى غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن وماكرون يبحثان إيصال مساعدات عاجلة إلى غزة

واشنطن - معا
نشر في: السبت 24 فبراير 2024 - 10:17 م | آخر تحديث: السبت 24 فبراير 2024 - 10:18 م
بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إيصال المساعدات الإنسانية "بشكل عاجل" إلى قطاع غزة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، السبت، تناولا فيه الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على غزة، بحسب بيان لقصر الإليزيه.

وأضاف البيان أن الزعيمين أكدا ضرورة "إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل، في إطار الاحتياجات الأساسية للسكان".

وشددا على عزمهما الحيلولة دون توسع الاشتباكات في المنطقة.

بايدن وماكرون أشارا أيضا إلى أهمية التوصل إلى اتفاق يتيح الإفراج عن المحتجزين في غزة، وأكدا أن هذه الخطوة "ستنهي العنف وستساهم في تخفيض التوتر بالمنطقة".

الرئيس الفرنسي عبر عن رفضه للهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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