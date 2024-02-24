آلاف الأشخاص يتجمعون في العاصمة الألمانية لإحياء ذكرى الحرب الروسية الأوكرانية

تجمع عدة آلاف من الأشخاص عند بوابة براندنبورج في العاصمة الألمانية برلين في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم السبت؛ لإحياء الذكرى السنوية الثانية للحرب الروسية الأوكرانية.

وكان العديد من المشاركين في المظاهرة يحملون الأعلام الأوكرانية. وعرض آخرون آرائهم حول أحداث الحرب على لافتات وشعارات. وكان من بين العبارات المكتوبة على اللافتات، "روسيا تكذب دائما" و"الشيطان يقبع في الكرملين"؛ وردد الجمع شعار "روسيا دولة إرهابية" عدة مرات.

وحسب التقديرات الأولية لشرطة العاصمة الألمانية، فإن عدد المشاركين في المسيرة التضامنية تجاوز 3000 شخص.

وكانت الجهة المنظمة أخطرت بمشاركة 2000 شخص، ولكن عدد الحضور تجاوز هذا العدد بكثير.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تسيطر حاليا على نحو 20% من أراضي أوكرانيا.

وكان نشطاء من منظمة السلام الأخضر "جرينبيس" قاموا في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعرض شعارات على واجهة السفارة الروسية في برلين، ومن بين هذه الشعارات التي تمت كتابتها بالألمانية والإنجليزية كانت: "أوقفوا القتل" و"كفوا أيديكم عن أوكرانيا"، كما رفع النشطاء لافتات تنتقد الحرب الروسية .