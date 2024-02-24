وزير العدل الفلسطيني: استخدام واشنطن الفيتو مشاركة واضحة في الجرائم الإسرائيلية

قال الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية استندت للقانون الدولي والقانون الإنساني، مشيرًا إلى أنها «طالبت بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين».

وأضاف وزير العدل الفلسطيني، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، أن المعركة القانونية أمام محكمة العدل الدولية تتمتع بأهمية بالغة، لافتًا إلى أن استخدام واشنطن الفيتو يعد مشاركة واضحة في الجرائم الإسرائيلية.

وأوضح، أن الفيتو الأمريكي يعطي الضوء الأخضر للاحتلال في استكمال الإبادة الجماعية، مؤكدًا أنه يجب على إسرائيل أن تلتزم باحترام التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية.

وشاركت مصر الأربعاء الماضي، في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

واستطاعت الدكتورة ياسمين موسى، من خلال دراستها للقانون الدولي في جامعة كامبريدج البريطانية، وعملها بالخارج ضمن الوفد المصري في جنيف كمستشارة قانونية، التركيز في مرافعتها الدولية على العديد من النقاط التي أكدت ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.