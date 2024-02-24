مهاجم أبو سليم لـ «الشروق»: الفوز على الزمالك بوابتنا للوصول لدور الثمانية بالكونفدرالية

تحدث بيتر نوراه مهاجم نادي أبو سليم الليبي، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي ستقام مساء غدًا الأحد.

ويواجه فريق أبو سليم الليبي نظيره الزمالك على ملعب عنابة بالجزائر، مساء غدًا الأحد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وقال نوراه في تصريحات خاصة لـ «الشروق»:«الزمالك من الفرق الكبيرة في القارة الإفريقية وهو متصدر مجموعتنا، لذلك أعتقد أن مباراتنا غدًا ستكون مثيرة للاهتمام ورائعة».

وأضاف: «استعدينا لمواجهة الزمالك بشكل جيد والجميع في حالة تركيز لتحقيق هدفنا الأول في هذه البطولة، وهو التأهل إلى الدور ربع النهائي في مشاركتنا الأولى بالمسابقات الإفريقية».

وتابع: «هدفنا في هذه النسخة من الكونفدرالية الوصول إلى المباراة النهائية، ولكن نركز حاليًا على اجتياز مرحلة المجموعات ومباراة الزمالك ستكون بوابتنا لتحقيق هذا الهدف».

وواصل مهاجم أبو سليم: «نعرف الزمالك جيدًا لأننا واجهناه من قبل في الإسكندرية، هو فريق كبير ويملك لاعبين رائعين ونحن نحترمهم بشدة، ولكننا سنقدم مباراة جيدة غدًا وسنقاتل لتحقيق الانتصار».

وعلق على مواجهة فريقه الأخيرة أمام الزمالك، قائلا: «لقد لعبنا مباراة جيدة في الإسكندرية، وقدمنا عملاً تكتيكيًا جيدًا للغاية ولكننا فقدنا تركيزنا في ضربة ركنية أدت إلى تسجيل هدف في مرمنا، وهذا هو الهدف الوحيد الذي استقبلته شباكنا في البطولة حتى الآن»

وأتم نوراه: «نحتل المركز الثاني في مجموعتنا بالبطولة الكونفدرالية وهذا إنجاز عظيم للفريق، برغم أننا لعبنا جميع مباريات خارج ليبيا وقدمنا أداء جيدًا، وهدفنا الوصول لأبعد نقطة ولما لا نفوز باللقب».