 إسرائيل سترسل إخطارا إلى محكمة العدل الدولية تعلن التزامها بالإجراءات المؤقتة الصادرة عنها - بوابة الشروق
السبت 24 فبراير 2024 6:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إسرائيل سترسل إخطارا إلى محكمة العدل الدولية تعلن التزامها بالإجراءات المؤقتة الصادرة عنها

هايدي صبري:
نشر في: السبت 24 فبراير 2024 - 6:06 م | آخر تحديث: السبت 24 فبراير 2024 - 6:07 م
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، السبت، إن إسرائيل سترسل وثيقة رسمية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، الاثنين المقبل، تعلن فيها أنها تنفذ فعلياً الأوامر التي قررتها المحكمة قبل شهر، والتي نظرت دعوى قضائية رفعتها جنوب إفريقيا تتهم تل أبيب بارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأصدرت محكمة العدل الدولية 6 أوامر، أمر أحدها إسرائيل بتقديم تقرير مكتوب في 26 فبراير، يوضح بالتفصيل كيفية تنفيذها للأوامر، وأمرت المحكمة، تل أبيب، باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية، واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني، وتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.

وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمر بصياغة وثيقة "رقيقة" للغاية توضح بالتفصيل أن الأوامر قد تم تنفيذها بالفعل، بما في ذلك نقل المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة، والامتناع عن التحريض على الإبادة الجماعية، والامتناع عن إخفاء الأدلة على الإبادة الجماعية، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وصاغت وزارتا العدل والخارجية وثيقة الرد الإسرائيلية، وسيتم إرسال الوثيقة إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد موافقة نتنياهو عليها، بحسب الصحيفة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك