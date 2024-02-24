إسرائيل سترسل إخطارا إلى محكمة العدل الدولية تعلن التزامها بالإجراءات المؤقتة الصادرة عنها

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، السبت، إن إسرائيل سترسل وثيقة رسمية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، الاثنين المقبل، تعلن فيها أنها تنفذ فعلياً الأوامر التي قررتها المحكمة قبل شهر، والتي نظرت دعوى قضائية رفعتها جنوب إفريقيا تتهم تل أبيب بارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة.



وأصدرت محكمة العدل الدولية 6 أوامر، أمر أحدها إسرائيل بتقديم تقرير مكتوب في 26 فبراير، يوضح بالتفصيل كيفية تنفيذها للأوامر، وأمرت المحكمة، تل أبيب، باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية، واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني، وتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.



وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمر بصياغة وثيقة "رقيقة" للغاية توضح بالتفصيل أن الأوامر قد تم تنفيذها بالفعل، بما في ذلك نقل المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة، والامتناع عن التحريض على الإبادة الجماعية، والامتناع عن إخفاء الأدلة على الإبادة الجماعية، بحسب موقع الشرق الاخباري.



وصاغت وزارتا العدل والخارجية وثيقة الرد الإسرائيلية، وسيتم إرسال الوثيقة إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد موافقة نتنياهو عليها، بحسب الصحيفة.