ماذا قالت المحكمة الجنائية الدولية عن دعوة فريدريش ميرتس لنتنياهو لزيارة ألمانيا؟

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قالت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، إن تنفيذ قرارات المحكمة، هو التزام قانوني بموجب "نظام روما" الأساسي المنشئ للمحكمة، وذلك في أعقاب تصريح للسياسي الألماني فريدريش ميرتس الأقرب لتولى منصب مستشار ألمانيا بأنه سيدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للزيارة دون اعتقاله.

وأضافت المحكمة أنه "ليس من حق الدول أن تحدد بشكل منفرد صحة الأحكام القانونية للمحكمة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال ميرتس إنه دعا نتنياهو لزيارة برلين، وسيجد طريقة لتمكينه من القيام بذلك دون اعتقاله بموجب مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.

وأفاد مكتب نتنياهو بأنه أجرى مساء أمس الأحد "محادثة ودية" مع المستشار الألماني المحتمل، بعد إجراء الانتخابات وهنأه على نجاحه.

وأضاف أن ميرتس أعلن عن توجيه دعوة رسمية لنتنياهو لزيارة ألمانيا، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أوامر اعتقال بحق كل من نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

ومنذ تأسيس نظام روما الأساسي عام 1998، الذي تشكلت على إثره المحكمة الجنائية الدولية، انضمت 123 دولة إلى المعاهدة، بينما امتنعت حوالي 40 دولة عن التوقيع عليها.