منتخب المحليين يواصل تدريباته قبل السفر إلى جنوب إفريقيا

واصل المنتخب الوطني المصري للمحليين تدريباته تحت قيادة وائل رياض، المدير الفني، قبل السفر فجر الأربعاء المقبل إلى جنوب إفريقيا لمواجهة منتخبها المحلي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية للمحليين.

ويؤدي المنتخب الوطني للمحليين تدريباته علي فترتين يوميًا يتخللها محاضرات فنية.

وأكد وائل رياض المدير الفني للفريق على ثقته في مجموعة اللاعبين المختارين لتمثيل مصر بالشكل الأفضل أمام منافس قوي بالرغم من ضيق الوقت الذي يفصلنا عن المباراة.

ويقام لقاء الذهاب أمام جنوب أفريقيا، في 28 فبراير، الساعة الرابعة عصرًا، على أرضية استاد فري ستيت بمدينة بلومفونتين، بينما سيقام لقاء العودة على أرضية ستاد هيئة قناة السويس، في التاسع من شهر مارس المقبل في تمام التاسعة مساء.

وجاءت قائمة منتخب مصر للمحليين على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود، حسين زكري، محمد أبو النجا، أحمد طارق.

خط الدفاع: أيمن أشرف، عبدالرحمن صميده، مهاب سامي، أحمد عيد، لؤي وائل، سيد عبد الله،شريف رضا، محمود إبراهيم، أحمد خالد.

خط الوسط: محمد صادق، أحمد خالد كباكا، رامز ميلاد، محمد عنتر، محمود دياسطي، محمد مجدي،يوسف الجوهري، مصطفى جمال، محمود طلعت،محمد بهاء.

الهجوم: مروان عثمان، محمد السيد، علي حسين.

وفي حالة تجاوز المنتخب المصري تلك المرحلة سيواجه الفائز من مواجهة جزر القمر أمام مالاوي، لتحديد الفريق الأول المتأهل إلى كأس أمم إفريقيا للمحليين.