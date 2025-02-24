اليمن: محافظ تعز يطالب بالإفراج عن الموظفين الأمميين المختطفين

جدد نبيل عبده شمسان محافظ تعز اليمنية، رفض حكومة بلاده لجرائم الاختطاف التى طالت موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وأكد شمسان على موقف الحكومة اليمنية الثابت "الرافض لجرائم الاختطاف التي طالت موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من قبل مليشيا الحوثي والذين كانوا يقومون باعمال إنسانية لخدمة المواطنين اليمنيين في مناطق سيطرة المليشيا".

وطالب بسرعة الافراج عنهم من سجون الحوثيين.

جاء ذلك خلال توقيع سفارة اليابان ومنظمة اليونيسف، اليوم الإثنين، على مشروع جديد خاص بتحسين التعليم بمحافظة تعز شمال غربي اليمن، تبلغ قيمته 2ر4 مليون دولار.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، "أن المشروع يهدف إلى تحسين بيئة التعلم في المجتمعات والمدارس وتوفير فرص تعليمية عالية الجودة للأطفال بمافي ذلك من هم خارج المدرسة".

وقال محافظ محافظة تعز, نبيل عبده شمسان، خلال حفل التوقيع الذي أقيم في سفارة اليابان بالرياض"، "إن الحكومة اليمنية تقدر عالياً دعم اليابان المستمر وجهود الأمم المتحدة لايجاد حل سياسي في اليمن والمساعدات الإنسانية المقدمة خاصة في المجال التنموي والإنساني".

وأوضح شمسان، أن وثيقة الاحتياجات الإنسانية في اليمن لعام 2024 "تشير الى وجود 5ر4 مليون طفل يمني خارج المدرسة وبحاجة إلى الوصول إلى التعليم مايرسم صورة قاتمة للوضع .

من جانبه أكد سفير اليابان لدى اليمن، ناكاشيما يويتشي، أنه سيعمل كسفير جديد لبلاده لدى اليمن بشكل دؤوب لأجل التنمية والسلام والاستقرار في كل ربوع اليمن.

يشار إلى أن الحرب المستمرة منذ نحو عشر سنوات أدت إلى تضرر مختلف القطاعات في اليمن، بما في ذلك التعليم، حيث أصبح معظم الطلاب والمعلمين بحاجة إلى مساعدات.